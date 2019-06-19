تقرير يستبعد عقد اجتماع بين كوريا واليابان على هامش قمة مجموعة العشرين

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من غير المرجح أن يعقد قادة كوريا الجنوبية واليابان محادثات قمة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الأسبوع القادم. وقال تقرير نشرته صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قد قرر ألا يعقد اجتماعا مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" على هامش المنتدى العالمي، حيث إن "آبيه" يعتقد أن مثل ذلك الاجتماع لن يكون مثمرا، لأن كوريا الجنوبية لا تعطي أي علامات على أن العلاقات الثنائية يمكن أن تتحسن في الوقت الحاضر. وقالت الصحيفة إن "آبيه" اتخذ هذا القرار بعد أن رفضت سيول قبول دعوات طوكيو لإنشاء لجنة تحكيم من أجل مناقشة الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لصالح ضحايا العمل القسري خلال زمن الحرب في اليابان. وعند سؤاله عن موقف سيول من مثل هذه اللجنة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي دوري، إن سيول تحترم أحكام المحكمة العليا وتتعامل مع القضية بحكمة في ضوء الحاجة إلى إقامة علاقات ثنائية موجهة نحو المستقبل مع اليابان. ونقل تقرير الصحيفة اليابانية هذه التصريحات، وقال إن سيول رفضت فعليًا دعوات طوكيو، مما دفع "آبيه" إلى اتخاذ قرار بعدم عقد قمة مع "مون".