تسجيل محمية المحيط الحيوي في نهر

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تم اختيار محمية المحيط الحيوي في نهر "إيمجين" في منطقة "يونتشون" لتُدرج في قائمة المحميات الدولية لمنظمة "اليونسكو" في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الدولي لتنسيق برنامج الانسان والمحيط الحيوي التي عقدت بالأمس الأربعاء في باريس بفرنسا .وتجدر الإشارة إلى أن المحمية الكورية، تبلغ مساحتها 584 كيلومترا مربعا في منطقة "يونتشون" حيث تضم عددا من مناطق الآثار الثقافية المنتشرة في محيط نهري"إيمجين" و"هانتان" ومحمية الموارد الجينية ذات القيمة الإيكولوجية الكبيرة.وتجدر الإشارة إلى أن مصدر نهر "إيمجين" بدأ في كوريا الشمالية بحيث يمر بالمنطقة منزوعة السلاح ليتوغل وسط مقاطعة "يونتشون". ونظرا لأن منطقة النهر تقع بالقرب من منطقة محظورة على دخول المدنيين، باعتبارها منطقة عسكرية، ظلت مهجورة مما ساعد على الحفاظ على الطبيعة هناك وإضفاء القيمة الإيكولوجية الخاصة بها.كما يوفر نهر "إيمجين" مأكولات وملاذا للكثير من الحيوانات والنباتات والطيور المهاجرة.ويذكر أن محميات المحيطات الحيوية هي التي اختارتها منظمة اليونسكو اعترافا بالمناطق التي تحتفظ بالنظم الإيكولوجية الممتازة في مختلف أنحاء العالم. وتم اختيار 686 محمية في 122 دولة. وفي كوريا تم اختيار 6 محميات وهي " جبل سوراك" و"جزيرة جيه جو" وبحر الجزر الكثيرة في منطقة سين آن" و"غابة كوانغ لونغ للأشجار" و"كوتشانغ" و"سون تشانغ".