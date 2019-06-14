اعتذار وزير الدفاع على حادث دخول قارب كوري شمالي

Photo : YONHAP News

قدم وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" رسميا اعتذاره أمام الشعب على حادث دخول قارب كوري شمالي الى ميناء "سامتشوك" وصرح بأنه سيقوم بتحقيق صارم للتعرف على إمكانية وجود تقارير كاذبة وأعمال تسترعلى الحادث.جاء الاعتذار في مقر الوزارة وتعهد فيه الوزير بالتحقيق بدقة في عمليات الحراسة العسكرية، ومساءلة المسؤولين بحزم مضيفا أنه يعتزم تعزيز حالات الحراسة من أجل منع تكرارالحادث، ومراجعة قواعد انضباط الجنود.كما ذكر أنه سيشرح تفاصيل الحادث لرفع أي شكوك بشأنه، مضيفا أنه سيقوم بالتحقيق الصارم في إمكانية وجود أعمال تستر أو تقارير كاذبة محتملة.وسبق لرئيس الوزراء "لي ناك يون" أن قدم اعتذارا إلى الشعب قائلا إن الأمور التي تم الكشف عنها حتى اللآن تثير قلقا كبيرا لدى الشعب، معترفا بأن الحادث يمثل خطأ كبيرا للقوات الكورية.