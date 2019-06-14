واشنطن تعرب عن تأييدها لقرار سيول تقديم الأرز لكوريا الشمالية

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ذكر راديو آسيا الحرة اليوم الجمعة أن وزارة الخارجية الأمريكية قد عبرت عن تأييدها للقرار الذي اتخذته حكومة كوريا الجنوبية بتقديم 50 أف طن من الأرز لكوريا الشمالية.وقالت الوزارة الأمريكية إنه ليس لدى واشنطن في الوقت الراهن أي خطة لتقديم مساعدات انسانية مباشرة لبيونغ يانغ.وأضافت أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعرب في مكالمته الهاتفية مع نظيره الكوري "مون جيه إين" يوم السابع من مايو الماضي عن دعمه لخطة حكومة سيول لتقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية .وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة التزام برنامج الغذاء العالمي بضمان مبدأ الشفافية بشأن توزيع المواد الغذائية على مستحقيها من المواطنين المحتاجين.