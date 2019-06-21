العثور على جثة يرجح أنها لضحية كورية في المجر

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تم العثورعلى جثة يعتقد أنها لأحد الضحايا الكوريين الذين قضوا في حادث غرق قارب سياحي يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي في نهر "الدانوب" بالمجر.وذكر الفريق الذي أرسلته الحكومة الكورية إلى "بودابيست" أن صيادا مجريا تمكن من العثورعلى الجثة على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع الحادث في نهر "الدانوب " في الساعة العاشرة وثماني دقائق من مساء يوم السبت الماضي.وقال الفريق إن الجثة يعتقد أنها لضحية كورية، مضيفا أنه يقوم بالتعاون مع السلطات المجرية بتحديد ما إذا كانت الجثة لأحد الكوريين الثلاثة الذين ما زالوا في عداد المفقودين.وكان القارب السياحي المجري "هابلياني" الذي كان على متنه 33 سائحا كوريا قد غرق بعد اصطدامه بسفينة سياحية أكبر، وتم إنقاذ سبعة منهم على الفور، والعثورعلى جثث 23 آخرين، فيما بقي ثلاثة ركاب في عداد المفقودين.