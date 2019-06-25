واشنطن تنفي أي خطط لعقد لقاء بين ترامب وكيم جونغ أون في كوريا الجنوبية

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الرئيس "دونالد ترامب" ليس لديه أي خطط للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال رحلة "ترامب" القادمة إلى كوريا الجنوبية.وأدلى المسؤول بهذه التصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، حول زيارة "ترامب" المقررة إلى سيول في نهاية هذا الأسبوع.وأوضح المسؤول أن "ترامب" سيزور كوريا الجنوبية للالتقاء بالرئيس "مون جيه إين"، حيث يناقش الجانبان القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى، خلال زيارة "ترامب" التي تستغرق يومين.ولم يوضح المسؤول الأمريكي جدول أعمال زيارة "ترامب"، كما لم يؤكد التقارير التي أفادت بأن "ترامب" سيزور خلال وجوده في كوريا الجنوبية المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.