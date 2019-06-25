واشنطن: نزع السلاح النووي على رأس أولويات قمة مون وترامب

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قالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية سيكون أهم بند في جدول أعمال القمة المقبلة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأدلت "جوي ياماموتو"، مديرة مكتب الشؤون الكورية في الوزارة، بهذه التصريحات في منتدى بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس الاثنين.وقالت "ياماموتو" إن المفاوضات حول نزع السلاح النووي ستكون "الموضوع رقم واحد" خلال قمة "مون" و"ترامب".كما أثنت على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكنها قالت إن على البلدين بذل مزيد من الجهود لتحسين العلاقات بينهما كلما أمكن.وقالت إن كوريا الجنوبية من بين حلفاء الولايات المتحدة الذين يتوقع "ترامب" منهم تحمل جزء أكبر من تكاليف الدفاع، وإن المفاوضات لتجديد اتفاق تقاسم التكاليف الدفاعية، الموقع في وقت سابق من هذا العام، ستبدأ بعد مراجعة الالتزامات العالمية.وكانت سيول وواشنطن وقعتا اتفاقًا مدته عام واحد في مارس، مما زاد من حصة سيول من تكاليف الدفاع بنسبة 8.2% لتصبح 1.04 تريليون وون، لدعم الوجود العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية.