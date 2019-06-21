الحكومة تقدم 70 تريليون وون من الدعم المالي لصناعات الخدمات الواعدة

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قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط "هونغ نام كي" إن الحكومة ستقدم 70 تريليون وون، أي ما يعادل 64 مليار دولار لصناعات الخدمات الواعدة خلال الخمس سنوات القادمة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "هونغ" خلال اجتماع يهدف إلى انعاش الاقتصاد عقد اليوم الأربعاء أكد خلاله على ضرورة تنمية صناعات الخدمات لتحقيق قفزة أخرى للاقتصاد الكوري.وأضاف الوزير أنه سيتم رفع الحد الأقصى لإعادة المال من مليون وون إلى مليوني وون ضمن الجهود الرامية إلى زيادة إنفاق السياح الأجانب في كوريا خاصة في التسوق.ودعا الوزير "هونغ" البرلمان إلى المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية في أسرع وقت ممكن ، مؤكدا أنه سيتم إنفاق أكثر من 70% من الميزانية الإضافية في غضون الربع الثالث من هذا العام إذا تمت المصادقة عليها في أوائل شهر يوليو القادم.