مون يكشف عن محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ لعقد القمة الثالثة بينهما

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كشف الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الأربعاء عن أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان "محادثات من وراء الكواليس" لعقد قمة ثنائية ثالثة بينهما، بالتوازي مع التقدم المضطرد في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في مقابلة مكتوبة مع وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء وستة وسائل إعلام إخبارية عالمية أخرى، حيث قال "مون" إن الجانبين قد انخرطا في حوار بشأن القمة الثالثة، موضحا أن المحادثات من وراء الكواليس قد سبقتها عملية تفاهم متبادل لموقف كل طرف من قبل الطرف الآخر، وذلك منذ انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، في هانوي، في شهر فبراير الماضي.وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أيضًا على أن الحوار بين الكوريتين يجري عبر "قنوات متنوعة"، وشدد على أن الظروف مهيأة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي رسميا مرة أخرى.