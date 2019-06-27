الصين ترحب بعقد قمة ثالثة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

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رحبت الصين بالمحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن احتمال عقد قمة ثالثة بين البلدين.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" موقف حكومته في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عندما سُئِل عن التصريح الذي كشف عنه رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين".وقال "جينغ" إن الصين تأمل أيضًا في أن يواصل الجانبان والدول الأخرى المعنية مواصلة ودفع عملية الحل السياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.كما أعرب عن أمل بلاده في مواصلة الحوار وإظهار حسن النية من أجل حل الخلافاتوفي مقابلة مكتوبة مع كبرى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، قال "مون" إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجريان مناقشات بناءً على التفاهم بينهما الذي تم تحديده خلال قمتهما السابقة.