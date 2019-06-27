تمديد فترة الإعفاء الضريبي المؤقت على السيارات حتى نهاية هذا العام

قررت الحكومة الكورية تمديد فترة الإعفاء الضريبي المؤقت التي بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو من العام الماضي بهدف تعزيز مبيعات السيارات، لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية هذا العام.وأعلنت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية هذا القرار اليوم الخميس ضمن 178 من القواعد واللوائح ذات الصلة بـ30 وكالة حكومية سيتم تغييرها خلال النصف الأخير من هذا العام.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها الحكومة تمديد فترة الإعفاء الضريبي على مبيعات السيارات لمدة ستة أشهر، حيث فعلت ذلك لأول مرة من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على مشتريات السيارات المحلية من 5% إلى 3,5%، في 19 يوليو من العام الماضي. ونتيجة لذلك، سيتمكن المستهلك الذي يشتري سيارة بثمن يبلغ حوالي 20 مليون وون، قبل نهاية هذا العام، من توفير حوالي 430 ألف وون من الضرائب.وأعلنت الوزارة اليوم أيضًا أنه ابتداءً من الشهر القادم سيتم توسيع مبلغ إعانات البطالة والفترة التي يتم فيها تقديم هذه الإعانات. وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم تحويلات نقدية للأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات بداية من شهر سبتمبر.