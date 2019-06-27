احتجاز مواطن أسترالي في بيونغ يانغ

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ألقت السلطات الكورية الشمالية القبض على مواطن أسترالي يدرس في بيونغ يانغ.وصرحت وزارة الخارجية الأسترالية أمس الأربعاء بأنها "تسعى بشكل عاجل للحصول على إيضاحات" بخصوص تفاصيل اعتقال رجل أسترالي تم اعتقاله في كوريا الشمالية.ولم تكشف الوزارة عن هوية ذلك الرجل، إلا أنه من المعتقد أنه "أليك سيغلي" من مدينة "بيرث"، والذي يبلغ من العمر 29 عامًا. وقد أفاد تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية بأن والديْ "سيغلي" لم يتمكنا من التأكد مما إذا كان قد قُبض عليه، لكنهما قالا إنهما لم يستطيعا الاتصال به منذ يوم الثلاثاء. ويذكر أن "سيغلي" ظل يقيم في كوريا الشمالية منذ العام الماضي، حيث يدرس الأدب الكوري في جامعة "كيم إيل سونغ" في مرحلة الدراسات العليا. وقبل ذلك، زار "سيغلي" كوريا الشمالية بشكل متكرر للسياحة وأيضا لتنظيم رحلات سياحية خلال سنوات عديدة. وفي العام الماضي، تزوج من امرأة يابانية وأقام حفل زفافه في بيونغ يانغ.ويشار إلى أن أستراليا، مثل العديد من دول العالم، ليس لديها سفارة في كوريا الشمالية، ومن ثم فإنها تعمل بقدرة دبلوماسية محدودة عبر السفارة السويدية هناك.