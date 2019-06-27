ولي عهد السعودية يزور مركز البحث والتطوير الدفاعي في كوريا الجنوبية

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قام ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى كوريا الجنوبية، بزيارة إلى المعهد الوطني للبحث والتطوير الدفاعي.وزار ولي العهد "محمد بن سلمان" وكالة التطوير الدفاعي في مدينة "ديه جون" اليوم الخميس، وأعرب الوفد السعودي خلال الزيارة عن أمله في إنشاء مركز أبحاث دفاعي مماثل في بلاده.وقال مصدر إن الوفد السعودي أعرب عن تقديره للتقدم السريع الذي أحرزته كوريا الجنوبية في التقنيات الدفاعية وقدرتها على إنتاج أسلحة قادرة على المنافسة، وأشار إلى عزم السعودية على محاكاة سيول في تعزيز قدراتها الدفاعية.كما اطلع ولي العهد والوفد المرافق له على بعض أنظمة الأسلحة المعروضة في "ديه جون"، والتي تروج لها الحكومة الكورية للتصدير إلى الخارج.