عدد النساء يزيد على الرجال عام 2029 في كوريا

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من المتوقع أن يفوق عدد السكان في كوريا من الإناث عدد الذكور اعتبارا من عام 2029.كما يتوقع أيضا أن تزداد الأنشطة الأقتصادية التي تمارسها المرأة تماشيا مع زيادة حصة النساء من إجمالي عدد السكان في البلاد.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، يتوقع أن يبلغ عدد النساء في كوريا 25 مليونا و981 ألفا و454 عام 2029 ، فيما يتوقع أن يصل عدد الرجال إلى 25 مليونا و959 ألفا و144.وتوقع التقرير أن تستمر ظاهرة زيادة حصة النساء من إجمالي عدد السكان في كوريا حتى بعد عام 2029 .وأشار التقرير إلى أن عدد النساء في سن العشرينات والثلاثينات سيشهد ارتفاعا مستمرا في مقابل انخفاض عدد النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 50 عاما.وأرجع التقرير السبب في تجاوز عدد النساء عدد الرجال إلى ارتفاع متوسط العمر لدى النساء مقارنة بالرجال.وقدر التقرير عدد النساء اللاتي يشاركن في الأنشطة الاقتصادية بنحو 11 مليونا و788 ألفا في شهر يونيو الماضي، مسجلا بذلك نسبة 54.2% من معدل المشاركة في الأنشطة الاقتصادية و52.2% من معدل توظيف النساء.