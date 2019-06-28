فرقة سوبر جونيور الكورية تقيم أول عرض في السعودية

Photo : YONHAP News

تستعد فرقة "سوبر جونيور" الغنائية الكورية لإقامة عرض خاص لها في السعودية لتصبح أول فرقة آسيوية تقيم مثل هذا العرص في السعودية.وصرحت شركة "لايبل أس جاي" الراعية اليوم الأربعاء بأن الفرقة ستقيم عرضا ضمن جولتها العالمية التي تحمل اسم "عرض سوبر 7 أس" في مدينة الملك عبد الله للرياضة بمدينة "جدة" السعودية في الساعة السابعة مساء يوم 12 من هذا الشهر.وأوضحت أن الفرقة الكورية ستقيم عرضا فرديا لها لتصبح أول فرقة آسيوية بعد أن كانت ملكة البوب "ماريا كاري" والمطرب العالمي الإيطالي الأصل "أندريا بوتشيلي" قد أقاما عرضين لهما في المملكة.كما ينتظر أن يقدم بعض أعضاء فرقة "سوبر جونيور" عرضا متميزا في اليوم التالي في مهرجان"جدة" الموسمي الذي يعد من أهم المهرجانات التي تقام في المدينة لمدة 40 يوما من الثامن من الشهر الماضي وحتى يوم 18 من هذا الشهر بمشاركة عدد من النجوم العرب البارزين.وقالت الشركة الكورية إن التبادلات بين كوريا والسعودية اكتسبت زخما جديدا بعد أن قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة إلى كوريا، معربة عن أملها في أن تصبح عروض الفرقة في "جدة" جسرا للتبادلات الثقافية بين البلدين.