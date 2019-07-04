كيم جونغ أون وجَّه الشكر إلى مون خلال اجتماعه مع ترامب

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" شكر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في المنطقة منزوعة السلاح في نهاية الأسبوع الماضي.وصرح مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الأربعاء بأن "كيم" وجه الشكر إلى "مون" أثناء سيرهما مع "ترامب" على الدرج المؤدي إلى دار الحرية، على الجانب الكوري الجنوبي من قرية "بان مون جوم" الحدودية، يوم الأحد الماضي.وقد عبر الرئيس الأمريكي "ترامب" خط الحدود العسكرية برفقة "كيم" ليمشي في الجانب الكوري الشمالي من الحدود، تأكيدًا على الأهمية الرمزية لاجتماعهما في المنطقة المنزوعة السلاح.وقال المسؤول الرئاسي إن "كيم" أعرب أيضًا عن مشاعره وهو يصافح "مون"، كما أجرى معه محادثة قصيرة قبل وصولهما إلى دار الحرية، حيث أجرى "كيم" و"ترامب" محادثات فردية فيما بعد.وعندما سُئِل عن سبب شكر "كيم" للرئيس "مون"، رفض المسؤول التعليق مشيرًا إلى البروتوكول الدبلوماسي، لكنه قال إن الزعيمين شاركا في "محادثات أكثر أهمية".كما كشف المسؤول أيضًا أن "ترامب" سأل "مون" عما إذا كان بإمكانه أن يعبر خط الحدود العسكري إلى الشمال، وأن "مون" أخبره بأنه يمكنه ذلك بينما يصافح الزعيم الكوري الشمالي "كيم".وقال المسؤول إنه يبدو أن "ترامب" لم يناقش خطة دخوله إلى الحدود مع أي مسؤولين أمريكيين آخرين مقدمًا.