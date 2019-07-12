المبعوثان النوويان لسيول وواشنطن يناقشان استئناف المحادثات النووية مع الشمال

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ناقش كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة استئناف المحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وذكرت وزارة الخارجية في سيول أن كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية "لي دو هون" التقى نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" في برلين أمس الخميس.وقالت الوزارة إن الاثنين اتفقا على مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل الاستئناف المبكر للمحادثات على مستوى العمل، كما اتفق قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أواخر الشهر الماضي.وأضاف أن المبعوثين ناقشا سبل ضمان أن يتم ترجمة المحادثات إلى تقدم نحو حقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وإقامة السلام الدائم.وقد اتفق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، خلال اجتماعهما المفاجئ على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو على استئناف المفاوضات، بعد تعثرها لأشهر عقب انهيار القمة الثانية بين الجانبين في "هانوي"، التي انعقدت في فبراير الماضي.