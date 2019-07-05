واشنطن تدرس تعليق جزء من العقوبات على كوريا الشمالية

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تدرس الحكومة الأمريكية مقترحا يقضي بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لفترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا، مقابل تفكيك كل منشآتها النووية في "يونغ بيون".وقال مصدر مطلع على مشاورات البيت الأبيض بشأن كوريا الشمالية أمس الخميس إن المقترح ينص على تعليق العقوبات التي تقيد صادرات كوريا الشمالية من الفحم والمنسوجات التي تمثل مصدرا رئيسيا للدخل لبيونغ يانغ.وأشار المصدر إلى احتمال تمديد فترة تعليق العقوبات في حال إحراز تقدم بنسق جيد في عملية تفكيك المنشآت النووية لكوريا الشمالية، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في تعزيزالثقة المتبادلة بين واشنطن وبيونغ يانغ ، وتحقيق تقدم في نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وقال المصدر إنه ليس من السهل التوصل إلى اتفاق تفصيلي بين البلدين بشأن الطريقة التي سيتم بها التحقق من تفكيك المنشآت النووية في يونغ بيون وتفتيشها، مضيفا أنه سيتم إعادة فرض العقوبات على بيونغ يانغ إذا لم تلتزم بالاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.