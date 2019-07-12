محادثات قمة بين كوريا وإسرائيل في سيول

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين في مقر الرئاسة محادثات قمة مع نظيره الإسرائيلي " رؤوفين ريفلين" ، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.وقدم الرئيس "مون" شرحا للرئيس الإسرائيلي عن نتائج لقاء القمة الذي جرى بين الكوريتين والولايات المتحدة يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، مطالبا بدعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.ومن جانبه، أشاد الرئيس الإسرائيلي "ريفلين" بالجهود التي بذلها الرئيس الكوري "مون" والحكومة الكورية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ، مؤكدا تأييد الحكومة الإسرائيلية لتلك الجهود.وتبادل الرئيسان الآراء حول سبل تنمية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية، متفقين على ضرورة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.كما اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون الفعلي في مجالات الصناعة الحديثة استعدادا لعصر الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الاقتصاد الهيدروجيني، والذكاء الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة، وتقنية شبكة الجيل الخامس للمعلومات والاتصالات.وقد تم في ختام القمة، توقيع مذكرة تفاهم خاصتين بالتعاون في مجالي التعليم العالي والاقتصاد الهيدروجيني.هذا وقد وصل الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين" إلى سيول أمس الأحد في زيارة تستغرق خمسة أيام ، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس إسرائيلي بزيارة لكوريا الجنوبية منذ عام 2010.