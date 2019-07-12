اليابان لم تتحرك بشأن السفن المشتبه في خرقها للعقوبات على كوريا الشمالية

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إن اليابان لم تتخذ الإجراءات المناسبة ضد العديد من سفن الشحن المشتبه في انتهاكها لعقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.ووفقًا لرئيس اللجنة البرلمانية للمخابرات، قدمت وكالة المخابرات الوطنية تقييما للإجراءات ذات الصلة بطوكيو خلال اجتماع للجنة عقد يوم أمس الثلاثاء، حيث قالت إنه على الرغم من مشاركة كوريا الجنوبية للمعلومات ذات الصلة مع طوكيو، فإن اليابان سمحت بدخول متكرر لثلاث سفن مشتبه فيها، مشيرة إلى أنه لا يوجد لدى طوكيو أسس قانونية محلية للتعامل مع مثل هذه الحالات.وقالت وكالة المخابرات الكورية أيضا إن رد فعل اليابان فاتر وسلبي مقارنة بالتدابير الأمريكية ضد السفن المتورطة في حالات مماثلة.ويذكر أنه من غير المعروف كيف انتهكت تلك السفن عقوبات الأمم المتحدة.