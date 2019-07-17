ترامب يقول إنه تم إحراز تقدم هائل مع كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن إدارته حققت "تقدماً هائلاً" مع كوريا الشمالية، وأنها لا تشعر بالضغط لإبرام اتفاق سريع مع بيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض عُقد أمس الثلاثاء، حيث قال الرئيس الأمريكي أيضا إن الوقت "ليس بالأمر الجوهري" في التعامل مع بيونغ يانغ، ولكن في النهاية سوف تحدث "أشياء جيدة" مع كوريا الشمالية.كما قال "ترامب" إن الولايات المتحدة حققت تقدماً مع كوريا الشمالية فيما يتعلق بالاتصال، مؤكدا من جديد على جودة العلاقات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وأشار "ترامب" إلى أن العقوبات المفروضة على الدولة الشيوعية لا تزال سارية، لكنه يعتقد أن بلاده يمكن أن تفعل شيئًا "جيدًا جدًا" لكوريا الشمالية وللعالم في مرحلة ما.وجاءت هذه التصريحات بعد أن انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وحذرت من أن جهود استئناف المحادثات على مستوى العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن سوف تتأثر إذا مضت الولايات المتحدة قدما نحو إجراء التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية، المقرر لها الشهر القادم.