رصد جسم شبيه بمنظار غواصة قبالة الساحل الغربي

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد جسمًا مجهول الهوية، يبدو كأنه منظار غواصة، في البحر الأصفر، اليوم الأربعاء.وأوضحت رئاسة الأركان المشتركة أن دوريات الشرطة على الطريق السريع أبلغت السلطات العسكرية صباح اليوم بأن الجسم، الذي يُفترض أنه منظار غواصة، يتحرك شمالًا قبالة جزيرة "هينغ دام" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، والتي تقع غربي البلاد.وأشار مصدر مسؤول في رئاسة الأركان المشتركة إلى أنه من غير المحتمل أن تكون غواصة أجنبية قد تسللت إلى المياه الضحلة القريبة جدًا من الخط الساحلي لكوريا الجنوبية، لكن الجيش يقوم بتحليل الجسم الغريب ووضعه بدقة.