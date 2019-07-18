العمال ينظمون إضرابًا عامًّا اليوم الخميس بسبب الحد الأدنى للأجور

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قرر أحد أكبر اتحادين للنقابات العمالية في كوريا الجنوبية تنظيم إضراب عام في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، احتجاجًا على ما أسماه بظروف العمل والقوانين السيئة.وسوف تنظم النقابات العمالية المنتسبة إلى اتحاد النقابات العمالية الكوري إضرابًا ليوم واحد، وستعقد مسيرة كبيرة أمام الجمعية الوطنية في سيول في الساعة الثانية بعد الظهر.ومن المتوقع أن يشارك حوالي 5 آلاف عضو في المسيرة، كما سيتم عقد مسيرات مماثلة في تسع مدن ومقاطعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد.وقال الاتحاد العمالي إن ما بين 50 إلى 60 ألفًا من أعضائه سوف يشاركون للاحتجاج على التغييرات في سياسة العمل الحكومية، مثل نظام ساعات العمل المرنة والحد الأدنى للأجور.وقد أصدر الرئيس "مون جيه إين" اعتذارًا علنيًّا مؤخرًا، لعدم تمكنه من الوفاء بتعهده برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف وون، بحلول عام 2020.