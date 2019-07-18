صندوق النقد الدولي: مخاطر الحرب التجارية تضغط على الاقتصاد العالمي

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حذر صندوق النقد الدولي من أن خطر الحرب التجارية المتزايد سيؤدي إلى الضغط على الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى بذل الجهود لتقليل الخلل التجاري دون الإضرار بالتجارة العالمية.وأصدر صندوق النقد الدولي هذا التحذير أمس الأربعاء في "تقرير القطاع الخارجي"، وهو تقييم سنوي للعملات والفوائض الخارجية والعجز في الاقتصادات الكبرى.وقال التقرير إن الإجراءات الأخيرة للسياسات التجارية تضغط على تدفقات التجارة العالمية وتضعف الثقة وتعطل الاستثمار.وقال الصندوق إنه بدلًا من فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، فينبغي أن تعمل الدول ذات الفائض والعجز على إنعاش جهود التحرير التجاري وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي كان ساري المفعول على مدار الأعوام الخمسة والسبعين الماضية.