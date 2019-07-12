الصين تقول إن كوريا طلبت منها تزويدها بكمية كبيرة من فلوريد الهيدروجين

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صرح اتحاد صناعة المواد الإلكترونية الصيني المكون من شركات مواد أشباه الموصلات الصينية بأن مادة فلوريد الهيدروجين التي تنتجها شركة "بين هوا" الكيمائية في الصين نجحت في دخول السوق الكورية مضيفا أنها حظيت باعتراف الشركات الكورية من حيث جودتها، من خلال العديد من اختبارات العينات.وأفادت بعض وسائل الإعلام الصينية أمس الأول الثلاثاء بأنه تم إبرام عقد بين الشركة الصينية وبعض الشركات الكورية لشراء كمية كبيرة من هذه المادة.وتجدر الإشارة إلى أن مادة فلوريد الهيدروجين تستخدم في إزالة وتنظيف المواد الضارة في أشباه الموصلات وكانت الشركات الكورية تستورد كمية كبيرة منها من اليابان.وقد تسارعت وسائل الإعلام اليابانية إلى نقل الخبر حول طلب سيول من بكين تزويدها بهذه المادة. وقالت وكالة طوكيو للأنباء أمس الأربعاء إن الشركات الكورية قد اختارت الصين كبديل. كما نقلت صحيفة "نيكاي" اليابانية نفس الخبر مشيرة إلى إمكانية خروج صناعة أشباه الموصلات الكورية من اليابان.وقد سجلت أسعار أسهم الشركة الصينية بالفعل ارتفاعا كبيرا لليوم الثاني على التوالي.وفي الصين تتزايد الآمال في أن تستفيد بكين من الصراعات الكورية اليابانية.