انخفاض سعر الفائدة ب0.25 نقطة مئوية

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انخفض سعر الفائدة لبنك كوريا المركزي ليبلغ نسبة 1.5 % سنويا.كما انخفضت نسبة النمو الكوري المتوقعة لهذا العام إلى مستوى 2 %.وعقد البنك الكوري صباح اليوم الخميس اجتماعا لمجلس السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك "لي جو يول" حيث قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية.وجاء قرار المجلس بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات وشهر واحد بعد قرار مماثل في شهر يونيو من عام 2016.وشرح محافظ البنك أن السبب من وراء قرار الخفض يرجع إلى الزيادة البطيئة في الاستهلاك والركود الكبير في الاستثمار والصادرات.كما تم التخفيض في نسبة النمو المتوقعة بعد أن كان البنك المركزي قد توقع في شهر أبريل الماضي، بلوغ نسبة النمو حدود 2.5 % قبل أن يخفضها الى مستوى 2.2 %.وبسبب الضغوط اليابانية، يتوقع بعض المراقبين أن يجدد البنك الكوري خفض سعر الفائدة في المستقبل.