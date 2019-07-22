آبيه يطالب كوريا بردود صحيحة من أجل إجراء مناقشات بناءة

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قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إنه يتعين على كوريا الجنوبية تقديم "ردود مناسبة" لحل النزاع حول قضية العمل القسري.وأدلى "آبيه" بهذا التصريح لقناة "أساهي" التلفزيونية خلال انتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد، حيث حذر من أن الحوار البناء سيكون أمرا مستحيلا ما لم ترد كوريا الجنوبية بشكل مناسب على ما أسماه بـ"انتهاكاتها لمعاهدة 1965"، التي أسست للعلاقات بين سيول وطوكيو.وأشار "آبيه" إلى أن كوريا الجنوبية واليابان اتفقتا على التعاون وإقامة علاقات بموجب تلك المعاهدة، وأنه من المؤسف أن سيول تتصرف بطريقة تخالف المعاهدة.ويذكر أن اليابان تشدد على أن جميع مطالبات الحقبة الاستعمارية، بما في ذلك التعويضات، قد تمت تسويتها بالكامل وبشكل نهائي، بموجب معاهدة عام 1965.وفيما يتعلق بالقيود التي فرضتها اليابان على تصدير مواد عالية التكنولوجيا إلى سيول، كرر "آبيه" التأكيد على أن تلك التدابير ليست انتقامية، لكنها ناشئة عن مخاوف أمنية.