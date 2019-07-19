كوريا الشمالية تجري انتخابات لمسؤولي المجالس المحلية

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أجرت كوريا الشمالية انتخابات أمس الأحد لاختيار نواب جدد للمجالس المحلية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس إن انتخابات نواب المجالس المحلية للمقاطعات والمدن والمحافظات في جميع أنحاء البلاد قد أجريت بنجاح. وأضاف التقرير أن 99,98% من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم، مع وجود استثناءات فقط لغير الموجودين فعليا في البلاد.وأضاف التقرير أنه تم تحريك صناديق الاقتراع القابلة للنقل لأولئك الذين يعانون من الضعف أو العجز بسبب المرض، حتى يصوّتوا شخصيًا.كما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تقريرا اليوم الاثنين قالت فيه إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد صوّت أيضا في هذه الانتخابات، حيث أدلى بصوته في مركز اقتراع في مقاطعة جنوب "هام كيونغ".ويذكر أنه في انتخابات مماثلة جرت في عام 2015، تم اختيار 28 ألفا و452 نائبا، وقالت السلطات الكورية الشمالية إن نسبة الاقتراع بلغت 99,9%.