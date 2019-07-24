واشنطن تدعم سيول وطوكيو ضد انتهاك طائرات روسية وصينية للمجال الجوي

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أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن دعمها القوي لكوريا الجنوبية واليابان ردا على "التوغلات في المجال الجوي" التي قامت بها طائرات حربية روسية وصينية. وقال المتحدث باسم البنتاغون "ديف ايستبورن" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة حليفتيْها كوريا الجنوبية واليابان في ردهما على انتهاكات الطائرات الصينية والروسية للمجال الجوي.ورداً على استفسار مكتوب من قبل وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، قال المتحدث الأمريكي إن البنتاغون تتعاون عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان في هذا الشأن، وسوف تواصل مراقبة تلك الأنشطة ومتابعة التطورات مع الجانبين الروسي والصيني من خلال القنوات الدبلوماسية.وكانت طائرة روسية من طراز "إيه-50" للإنذار المبكر قد اخترقت المجال الجوي الإقليمي لكوريا بالقرب من جزر دوكدو في البحر الشرقي مرتين، مما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية من قبل الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية. وقالت السلطات الكورية إن هذا يعتبر أول انتهاك من نوعه من جانب طائرة عسكرية أجنبية منذ توقيع اتفاقية هدنة الحرب الكورية في عام 1953. ومن جانبها احتجت اليابان، التي تدعي امتلاكها لجزر دوكدو، على ما تقول إنه انتهاك للمجال الجوي الياباني.