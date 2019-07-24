وزيرة التجارة الكورية تزور واشنطن لطلب الدعم في النزاع التجاري مع اليابان

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وصلت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء في رحلة تستغرق خمسة أيام، لطلب الدعم والوساطة الأمريكية ضد القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية مؤخرا على صادراتها إلى كوريا من المواد فائقة التكنولوجيا. وقالت "يو" للصحفيين في تصريحات أدلت بها في مطار "دالاس" الدولي إنها تعتزم الالتقاء بمجموعة متنوعة من مسؤولي التجارة والاقتصاد الأمريكيين لشرح هذه القضية، وأيضا لتوضيح موقف سيول الذي يتمثل في أن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية لا تؤثر فقط على كوريا الجنوبية، لكنها تؤثر أيضا على الولايات المتحدة وعلى كل العالم. وأوضحت الوزيرة "يو" في هذا الصدد أن فترة الأسبوعين الماضيين قد شهدت زيادة بنسبة 23% في أسعار رقائق الذاكرة الرقمية من طراز "دي رام"، التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر العادية وأجهزة الكمبيوتر الخادم. وقالت إنها ستوضح مثل هذه الآثار المتعددة لقيود التجارة اليابانية خلال زيارتها للولايات المتحدة.ويذكر أن "يو" هي أول مسؤول كوري جنوبي كبير يزور الولايات المتحدة منذ يوم 4 يوليو عندما قررت طوكيو تشديد الرقابة على صادراتها إلى كوريا من ثلاث مواد أساسية تستخدمها الشركات الكورية في إنتاج الرقائق وشاشات العرض.