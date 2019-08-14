الولايات المتحدة قلقة من تطوير الصواريخ الكورية الشمالية

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قالت مسؤولة أمريكية كبيرة إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية، وأنها سوف تواصل فرض عقوبات على النظام الحاكم في بيونغ يانغ لإجرائه اختبارات صاروخية.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "أندريا تومبسون" وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، ردا على سؤال حول عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية.وقالت "تومبسون" إن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع الشركاء والحلفاء في دعمهم لعقوبات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ، وسوف يعملون جنبًا إلى جنب لضمان استمرار حملة الضغط قوية ضد كوريا الشمالية.وأضافت المسؤولة الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تواصل أيضا الدخول في حوار مع كوريا الشمالية، وأنها تأمل في أن يلتزم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتعهداته حول نزع السلاح النووي. وقالت أيضا إن الولايات المتحدة لديها ثقة في أن الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي سوف يلتقيان مرة أخرى، لكنها لم توضح موعد استئناف تلك المحادثات.