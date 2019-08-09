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أفادت وكالة "كيوطو" للأنباء بأن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" أرسل هبة إلى ضريح الحرب "ياسكوني" الذي يعتبر رمزًا لماضي اليابان الإمبريالي بالتزامن مع احتفال كوريا اليوم الخميس بعيد الاستقلال ويوم استسلام اليابان عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية.وقالت الوكالة إن "آبيه" أرسل الهبة المسماة : "داماكوسي" إلى ضريح "ياسوكوني" عبر مساعده الخاص "تومومي اينادا".وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي يرسل فيها الزعيم الياباني الهبة إلى الضريح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس منذ توليه منصبه في عام 2012، إلا أنه من غيرالمتوقع أن يقوم هو بنفسه بزيارة الضريح.والجدير بالذكر أن الزيارات السابقة التي قام بها الزعماء اليابانيون للضريح ، بما في ذلك الزيارة التي قام بها "آبي" في عام 2013 ، قد أثارت غضب الدول المجاورة بما فيها كوريا والصين على اعتبار أن الضريح يمنح التكريم لأكثر من مائتي ألف قتيل في الحرب ، من بينهم 14 مجرم حرب من الدرجة الأولى.ويأتي إرسال الهبة وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية والتجارية بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن نزاعات الحقبة الاستعمارية.