انتقادات كوريا الشمالية لكلمة الرئيس مون لا تتوافق مع روح البيان المشترك

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أكدت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن الانتقادات التي وجهتها كوريا الشمالية لكلمة الرئيس "مون جيه إين" بمناسبة عيد الاستقلال الوطني لا تتوافق مع روح البيان المشترك بين الكوريتين.وقال نائب المتحدث باسم الوزارة "كيم أون هان" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن البيان الذي أصدره المتحدث باسم لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن في كوريا الشمالية ، وانتقد فيه الكلمة التي ألقاها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بمناسبة عيد الاستقلال الوطني ، لا يتوافق مع روح بيان "بان مون جوم" والبيان المشترك اللذين تم إصدارهما بين قائدي الكوريتين ، كما لا يساعد على الإطلاق على تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب.ودعا بيونغ يانغ إلى الاستجابة للجهود التي تبذلها حكومة سيول لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين ، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى الإلتزام بما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر يوم السابع والعشرين من أبريل من العام الماضي، والبيان المشترك الصادر يوم التاسع عشر من سبتمبر من العام الماضي في بيونغ يانغ بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأكد أن الحوار والتعاون بين الكوريتين هو الطريق الوحيد لتنفيذ ما ينص عليه البيانان المشتركان.والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قالت اليوم الجمعة إنها لا تعتزم الحوار مع كوريا الجنوبية مرة أخرى ، ورفضت كلمة الرئيس "مون" ووصفتها بأنها عبث ولا معنى لها.وأضافت أن سيول ستكون واهمة إذا ظنت أنه سيتم استئناف المحادثات تلقائيا بعد انتهاء مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.