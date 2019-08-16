كوريا الشمالية تطلق مقذوفات قصيرة المدى نحو البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة مجموعة أخرى من القذائف قصيرة المدى نحو البحر الشرقي وذلك احتجاجا واضحا على المناورات العسكرية المشتركة المستمرة بين كوريا الجنوبية والولايات .وقال رؤساء الأركان المشتركة في سيول إن الصاروخين أطلقا على التوالي في حدود الساعة الثامنة ودقيقة واحدة والثامنة وست عشرة دقيقة صباحًا من منطقة تونغ تشون الساحلية في الشمال.ويُرجح أن كلا الصاروخين قصيري المدى وحلقا على بعد حوالي 230 كيلومتراً على ارتفاع حوالي 30 كيلومتراً وبسرعة قصوى تبلغ 6 نقاط ماخ.جاء ذلك بعد ستة أيام فقط من إطلاق بيونغ يانغ مقذوفات مماثلة في يوم 10 من شهر اغسطس الحالي، وتعد هذه هي المرة السادسة التي قامت بيونغ يانغ فيها بإطلاق صواريخها منذ يوم 24 من شهر يوليو الماضي.وبعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي بقيادة مستشار الأمن القومي تشونغ يوي يونج ، دعا المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية الشمال إلى وقف عمليات إطلاق الصواريخ التي من شأنها أن تزيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.