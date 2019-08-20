انخفاض حاد في أرباح الشركات المدرجة في مؤشر كوسبي منذ عام 2011

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تبين أن الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية للشركات الكورية الجنوبية المدرجة في سوق الأوراق المالية الرئيسية في البلاد، قد ظلت تنخفض بمعدل سريع خلال التسع سنوات الماضية.ووفقًا لتقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الاثنين، بلغ حجم مبيعات 574 شركة مدرجة في مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي" مجتمعةً 988 تريليونا و240 مليار وون خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 0,83% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومع ذلك، انخفض إجمالي الأرباح التشغيلة لتلك الشركات ككل بنسبة 37,09%، لتصل إلى 55 تريليونا و581 مليار وون، كما انخفضت أرباحها الصافية بنسبة 42,95% لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 47 تريليون وون. ويعتبر هذا الانخفاض هو الأكبر من نوعه منذ النصف الأول من عام 2011، عندما بدأت الشركات المدرجة في مؤشر "كوسبي" في استخدام البيانات المالية الموحدة. وقال التقرير إن تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجم جزئياً عن الخلاف التجاري المطول بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن تباطؤ سوق أشباه الموصلات العالمية، هي أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع أداء الشركات الكورية.