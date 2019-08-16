المبعوث النووي الأمريكي يلتقي بمسؤولين يابانيين قبيل زيارته لكوريا

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التقى الممثل الخاص الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" بمسؤول دبلوماسي ياباني رفيع المستوى أمس الاثنين، وذلك قبل زيارته إلى كوريا الجنوبية.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية، أن "بيغون" اجتمع مع "كينجي كاناسوغي" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية، في طوكيو أمس، حيث ناقش الجانبان القضايا المعلقة التي تواجه البلدين.وركز الجانبان مناقشاتهما على الوضع في كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاقها صواريخ باليستية قصيرة المدى مؤخراً. وأكد الجانبان الأمريكي والياباني مجددًا على الحاجة إلى التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، من أجل النجاح في تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. كما ناقش المسؤولون الأمريكيون واليابانيون مسألة تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو لعام آخر، والتي يتوجب اتخاذ قرار بشأنها حتى يوم السبت القادم.ومن المقرر أن يصل "بيغون" إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها بنظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" وعدد آخر من كبار المسؤولين الكوريين.