كوريا الشمالية تواصل انتقاداتها للمناورات المشتركة بين سيول وواشنطن

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واصلت كوريا الشمالية انتقاداتها للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، في اليوم الأخير للمناورات.ونددت صحيفة "رودونغ شينمون" الحكومية في كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية التي استمرت لمدة 10 أيام، بوصفها "عملًا عدائيًّا واستفزازًا غير مقبول" ضد بيونغ يانغ، من قبل الولايات المتحدة و"دعاة الحرب" في كوريا الجنوبية.وقالت الصحيفة إن "دعاة الحرب" يدعون أن التدريبات كانت دون تعبئة فعلية للقوات أو المعدات العسكرية وغيروا اسم المناورات، لكن "هذه الأعذار وتغيير الأسماء لا يغيران من الطبيعة الاستفزازية والعدوانية للمناورات العسكرية".كما انتقد الشمال أيضًا سيول لقبولها بما وصفه بأنه "مطالب العصابات" الأمريكية، في ما يتعلق بمفاوضاتها بشأن تقاسم تكاليف إقامة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وادعت الصحيفة أن الولايات المتحدة تستخدم المفاوضات للابتزاز وتلبية "جشعها"، وأعربت عن أسفها لموقف سيول "الخاضع" لواشنطن.