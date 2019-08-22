زوجة المرشح لوزارة العدل متهمة بالتهرب من الضرائب

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تبين أن زوجة وزير العدل المرشح "تشو كوك" لم تسدد الضرائب على الدخل عن الممتلكات الموروثة من والديها، وفقًا لتحقيق استقصائي خاص بشبكة "كي بي إس".وقد وجد التقرير أن زوجة "تشو" واثنان من أشقائها ورثوا معًا مبنى تجاري في شمال سيول بعد وفاة والدهم منذ أربع سنوات، وأنهم لم يبلغوا عن كامل دخلهم من تأجير المبنى منذ ذلك الحين.وتصل قيمة الضرائب عن الدخل الذي لم يتم الإبلاغ عنه إلى 25 مليون وون على الأقل.وقال طرف الوزير المرشح "تشو" إنه لم يكن على دراية بالأمر، لأن زوجته وإخوتها هم الذين يديرون المبنى، مضيفًا أنه تم تسجيل جميع الضرائب غير المدفوعة عندما علموا بهذا الأمر.