كوريا الشمالية تعلن حضور ممثلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أبلغت كوريا الشمالية بحضور وزير خارجيتها "لي يونغ هو" اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في الولايات المتحدة الشهر القادم.ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات عالية المستوى للجمعية العامة في السابع عشر من الشهر القادم ومن المتوقع أن يحضرها الوزير لي من أجل إلقاء كلمة أساسية.لكن المصادر الدبلوماسية صرحت بأن هناك إمكانية تغيير في هذه الخطة طالما لا تزال هناك أيام تفصلنا على انعقاد الاجتماعات.وتجدر الإشارة إلى أن بيونغ يانغ كانت قد أخطرت بحضور وزير خارجيتها إلى منتدى أمن آسيان الذي عقد في أوائل هذا الشهر في بانكوك إلا أنها غيرت خطتها بعد ذلك لذلك فمن المتوقع أن تهتم السلطات الدبلوماسية بمسألة حضوره حتى اللحظات الأخيرة.وظلت كوريا الشمالية ترسل وزير خارجيتها كل سنة تقريبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في الجمعية العامة القادمة مما أثار احتمال عقد مباحثات عالية المستوى بين وزيري الخارجية الكوري الشمالي والأمريكي في حال حضور الوزير لي.وتبحث السلطات الدبلوماسية الكورية الجنوبية والأمريكية عن طرق لإحراز تقدم في المفاوضات النووية من خلال إجراء مفاوضات عمل بين بيونغ يانغ وواشنطن حتى أوائل الشهر القادم تمهيدا لعقد مباحثات عالية المستوى خلال فترة الجمعية العامة.