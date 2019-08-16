إصدار أوراق مالية مرتبطة بقيمة الفائدة بقيمة تتجاوز 3 تريليونات وون

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تم العام الماضي إصدار أوراق مالية مرتبطة بأسعار الفائدة بقيمة تتجاوز 3 تريليونات وون لا يمكن ضمان مبالغها الأصلية لتسجل رقما قياسيا في هذا المجال.وصرح اتحاد الاستثمارات المالية اليوم الخميس بأن قيمة الأوراق المالية المشتقة المرتبطة بأسعار الفائدة والتي صدرت العام الماضي بلغت 12 تريليونا و600 مليار وون بينها 3 تريليونات و200 مليار وون من الأوراق التي لا يتم ضمان مبالغها الأصلية، و9 تريليونات و400 مليار وون من الأوراق التي يتم ضمان مبالغها الأصلية.وبالنسبة للأوراق التي لا يتم ضمان مبالغها الأصلية فقد سجلت زيادة بنسبة 29 % هذا العام بالمقارنة مع عام 2017 الذي أصدرت فيه تريليونان و500 مليار وون من الأوراق لتسجل رقما قياسيا في هذا المجال.ويتوقع أن يحقق هذا النوع من الأوراق المالية أرباحا عالية نسبيا من خلال الاستثمارات إلا أنها تواجه خطورة كبيرة بنفس القدر.وخلال السنوات الأخيرة شهدت البلاد زيادة كبيرة في إصدار هذه السندات المالية التي لا يتم ضمان مبالغها الأصلية.