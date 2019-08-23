بومبيو يعرب عن خيبة أمله بعد إلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية

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عبر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن خيبة أمله إزاء قرار كوريا الجنوبية بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وصرح "بومبيو" أمس الخميس للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية في أوتاوا بأن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" إزاء القرار الذي اتخذته كوريا الجنوبية بشأن اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية.وحث كبير الدبلوماسيين الأمريكيين البلدين على الحوار، وأضاف أنه تحدث مباشرة مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" في الصباح.وأعرب عن أمله في أن تبدأ سيول وطوكيو في إصلاح العلاقة بينهما، بالنظر إلى الأزمة الكورية الشمالية بالإضافة إلى الشؤون العالمية.وأضاف "بومبيو" أن البلدين شريكان وصديقان عظيمان للولايات المتحدة، وأن واشنطن تأمل في أن يعملوا معًا لتحقيق التقدم.