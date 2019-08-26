خلق عدد قليل من الوظائف في الشركات التي تعتمد نظام العمل لمدة 52 ساعة

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تم خلق عدد قليل من الوظائف على مدار العام الماضي بين الشركات الكورية الجنوبية التي اعتمدت نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا.وأوضح تقرير نشره موقع "سي إي أوه سكور" أمس الأحد، أنه من بين 500 شركة كبرى من حيث حجم المبيعات، بحث التقرير حالة 181 شركة اعتمدت نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا اعتبارًا من يوليو من العام الماضي، حيث اتضح أن الـ181 شركة وظفت حوالي 842 ألف عامل حتى نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 1,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولم يكن هذا الارتفاع أعلى بكثير من النمو البالغ 1,67% الذي تم تسجيله في العام الماضي، أي عندما لم تكن تلك الشركات تطبق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا.وقال التقرير إن الحكومة طبقت هذا النظام بهدف خلق فرص عمل وتحسين ظروف عمل الموظفين، ولكن يبدو أنه لا يوجد أي تأثير فوري للنظام من حيث إيجاد فرص عمل بكميات كبيرة.