إم تي في البريطانية تختار فرقة بي تي أس كفنان الصيف الأكثر إثارة

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اختارت قناة "إم تي في" البريطانية فرقة "بي تي إس" الكورية كفنان الصيف الأكثر إثارة لعام 2019.وفازت الفرقة بهذا اللقب متغلبة على كبار الفنانين الغربيين، بمن فيهم "ليدي غاغا" ، و"كاديبي"، و"آريانا غراندي"، بعد أن حصلت على 19.7 مليون صوت من مجموع 44 مليون صوت في التصويت الذي جرى عبر الإنترنت.والجدير بالذكر أن قناة "إم تي في" البريطانية تجرى مسابقة "فنان الصيف الأكثر إثارة" منذ عام 2013، لتختار أكثر الفنانين شهرة.والجدير بالذكر أيضا أنه قد تم ترشيح فرقة "بي تي إس" للفوز بجائزة "إم تي في" الأمريكية للأغاني المصورة في 5 تصنيفات ، منها تصنيف "أفضل فرقة" ، حيث سيقام حفل توزيع جوائز "إم تي في" الأمريكية اليوم الاثنين في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.