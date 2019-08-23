تنظيم حفل موسيقي للسلام داخل المنطقة منزوعة السلاح

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة تنمية السياحة إنه سيتم تنظيم حفل موسيقي للسلام يوم التاسع من شهر سبتمبر القادم في محطة "دوراسان" للسكك الحديدية التي تعد المحطة الوحيدة داخل المنطقة منزوعة السلاح.وسيشارك في هذا الحفل عدد من الفنانين المنتسبين للموسيقى الكلاسكية والتقليدية الكورية، بمن فيهم عازف التشيلو الصيني الأصل "يويوما"، وعازف البيانو الكوري الشمالي الأصل "كيم تشول أونغ" والفنان الكوري "كيم دوك سو" والفنانة الكورية "آن سوك سون".وسيتم توجيه الدعوة للمشردين والمنشقين من كوريا الشمالية والأجانب ممن يحملون جنسيات دول شاركت في الحرب الكورية ويقيمون في كوريا الجنوبية وللجنود الكوريين والأمريكيين ، بالإضافة إلى 60 من المواطنين.