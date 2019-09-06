انخفاض عدد الهاربين الشماليين بنسبة 11% خلال الـ3 سنوات الماضية

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طبقا لتقرير قدمته وزارة التوحيد الوطني للنائب البرلماني "لي سوك هيون" عن الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الجمعة، بلغ عدد الكوريين الشماليين الهاربين من كوريا الشمالية خلال العام الماضي 1137 شخصا، بانخفاض نسبته 10.8% مقارنة بعام 2015.وأشار التقرير إلى أن عدد الهاربين الشماليين بلغ 1275 في عام 2015، و1418 في عام 2016، و1127 في عام 2017 ، و1137 في العام الماضي.كما أشار التقرير إلى أن عدد الهاربين الشماليين الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين عاما و29 عاما شهد انخفاضا بنسبة 20.3%، فيما شهد عدد الهاربين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر انخفاضا بنسبة 8.5% و6.9% على التوالي.أما عدد الهاربين في الخمسينيات والستينيات من العمر فشهد زيادة بنسبة 26.6% و3.3% على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية.وأرجع النائب "لي" السبب الرئيسي في انخفاض عدد الكوريين الشماليين الهاربين إلى تعزيز السلطات الكورية الشمالية مراقبتها على الحدود مع الصين.