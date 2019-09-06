مباحثات نووية بين سيول وبكين حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" أجرى لقاء في بكين أمس الخميس مع نائب وزير الخارجية الصيني "لوه تشاو هوي"، وبحث معه القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وأشاد الجانبان بالاتصالات الوثيقة الجارية بين سيول وبكين، كما أشادا بعرض كوريا الشمالية على الولايات المتحدة استئناف المحادثات على مستوى العمل.وتقاسم المبعوثان النوويان الكوري والصيني الآراء حول أهمية استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.وكان نائب وزير الخارجية الصيني "لوه" قد قام بزيارة لكوري الشمالية في أوائل شهر سبتمبر الجاري بصحبة وزير الخارجية "وانغ إيي".وقد تولى "لوه" منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الآسيوية منذ شهر مايو الماضي خلفا لـ"كونغ شيان يو" الذي تم تعيينه سفيرا لدى اليابان في شهر مايو .