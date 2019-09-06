انطلاق بطولة الجائزة الكبرى العالمية للتيكوندو في اليابان اليوم

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انطلقت اليوم بطولة الجائزة الكبرى العالمية للتيكوندو في مدينة شيبا اليابانية، والتي ستستمر حتى يوم الأحد القادم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنعقد فيها فعاليات بطولة الجائزة الكبرى العالمية للتيكوندو في اليابان منذ انعقاد أول بطولة في عام 2013.ويأتي انعقاد هذه البطولة في الوقت الذي لم تتبق فيه سوى 10 أشهر أمام مباريات التيكوندو التي ستقام خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يوليو من العام القادم في مدينة "شيبا" ضمن أولمبياد طوكيو الصيفية.ويشارك في فعاليات بطولة الجائزة الكبري للتيكوندو 32 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم يتصدرون قائمة أفضل اللاعبين في اتحاد التيكوندو الدولي.وتشارك كوريا الجنوبية في منافسات البطولة بخسمة لاعبين وخمس لاعبات.