المكتب الرئاسي يقول إن البيانات تظهر علامات واضحة على تحسن سوق التوظيف

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن البيانات الحديثة تظهر علامات واضحة على التحسن في سوق العمل في البلاد، حيث ينتظر أن يبلغ المستوى الشهري لعدد الوظائف الجديدة هذا العام حوالي 200 ألف وظيفة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المساعد الرئاسي المسؤول عن إيجاد فرص العمل "هوانغ دوك سون"، أمس الأحد، حيث أضاف أن معدل التوظيف قد بلغ في الشهر الماضي 67%، وهي أعلى نسبة في كل شهور أغسطس. كما أشار "هوانغ" إلى أن معدل البطالة انخفض إلى أقل مستوى له خلال ستة أعوام، حيث بلغ 3%، وكان أقل رقم أيضا في شهور أغسطس.وأوضح المساعد الرئاسي أن الحكومة كانت تتوقع أن يصل حجم الوظائف الجديدة شهريا إلى حوالي 150 ألف وظيفة في المتوسط هذا العام، لكن الأرقام الأخيرة رفعت تلك التوقعات بأن يبلغ الرقم مستوى 200 ألف.وشدد "هوانغ" على ضرورة الدفع من أجل إعادة هيكلة الشركات في أقرب وقت ممكن من أجل تقليل الخسائر الوظيفية المحتملة في المستقبل. وأضاف أن الحكومة تخطط لطرح إجراءات وقائية للمساعدة في تخفيف الأثر السلبي الناجم عن إعادة الهيكلة الحتمية لبعض الشركات المتعثرة.