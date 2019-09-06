الحكومة الكورية تدين الهجوم الجوي على المنشآت النفطية السعودية

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أدانت الحكومة الكورية الهجمات بواسطة طائرات مسيرة والتي استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.وقالت في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن الهجمات على منشآت الطاقة الدولية الرئيسية تقوض أمن الطاقة العالمية والأمن والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط برمتها.وقد تعرضت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرمكو" شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة من إيران التي قالت إن العملية نفذت ب10 طائرات مسيرة.وأعلن وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا.