ترامب يقول إن الوقت ليس مناسبا لزيارة بيونغ يانغ

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يبدو أن الوقت حاليا غير مناسب لزيارة بيونغ يانغ، لكنه قد يقوم بمثل تلك الزيارة في وقت ما في المستقبل.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين، عندما سُئل عن تقرير يفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد دعاه إلى زيارة العاصمة الكورية الشمالية لعقد ثالث قمة بينهما.وقال "ترامب" إن علاقته بـ"كيم" جيدة جدًا، ولكن الوقت الحالي ليس مناسبا لزيارة بيونغ يانغ.ومع ذلك، سارع "ترامب" بالقول إنه سيقوم بمثل هذه الزيارة في "وقت ما في المستقبل"، وسوف يتوقف ذلك على ما إذا كان "كيم" سيزور الولايات المتحدة أيضًا. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إنه يعتقد أن لديهما طرقًا للمضي قدماً في هذا الشأن.وكان "ترامب" قد أعرب الأسبوع الماضي عن توقعاته بأن يقابل "كيم" مرة أخرى "في مرحلة ما" في غضون هذا العام.وأفادت صحيفة "جونغ آنغ إيل بو" اليومية الكورية الجنوبية في تقرير نشرته أمس الاثنين، بأن "كيم" دعا "ترامب" لزيارة بيونغ يانغ في رسالة بعث بها إليه في شهر أغسطس الماضي.